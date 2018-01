Aposte na rodada do Superdomingo Domingo é o dia de sete grandes clássicos regionais do futebol brasileiro. O portal estadao.com.br convida você a dar sua opinião sobre quem vence (ou se haverá empate) nos duelos Corinthians x São Paulo; Cruzeiro x Atlético-MG; Grêmio x Internacional; Vasco x Flamengo; Santos x São Caetano; Bahia x Vitória; e Criciúma x Figueirense. Os resultados da enquete, com comentários e reportagens, estarão na edição de domingo de O Estado. Clique aqui para votar