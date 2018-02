Appiah e Essien desfalcam Gana em amistoso contra o Brasil Por causa de contusões, o capitão da seleção de Gana, Stepehn Appiah, e o volante Michael Essien, que são os dois principais jogadores da equipe, desfalcarão o país nos amistosos contra Áustria e Brasil, que serão realizados na Suécia. A informação foi anunciada nesta terça-feira pela Associação de Futebol de Gana. Appiah foi cortado devido a uma contusão na coxa, sofrida durante partida do clube turco Fenerbahce, no último fim de semana. Já Essien não se recuperou de uma lesão no joelho. O técnico Claude LeRoy não comentou sobre os desfalques. A seleção africana enfrenta a Áustria, em Graz, no sábado, e joga com o Brasil em Estocolmo, na próxima terça-feira. Antes de pegar os ganeses, os brasileiros enfrentarão o Chile, no sábado.