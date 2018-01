Approbato assume presidência do STJD Com as renúncias de Luiz Zveiter e Nelson Braga, o advogado Rubens Approbato Machado assumiu nesta quinta-feira interinamente a presidência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). ?Vamos recomeçar os trabalhos na semana que vem e o primeiro objetivo é completar o tribunal?, disse Approbato. Zveiter e Braga, desembargadores, e o juiz Luiz Geraldo Lanfredi, todos do Tribunal de Justiça do Rio, não podiam continuar atuando na esfera esportiva por decisão do Conselho Nacional de Justiça. Zveiter presidia o STJD. Braga era o vice e Lanfredi um dos auditores. De acordo com Rubens Approbato, nenhuma outra mudança deve ser feita até que haja eleição para escolha do novo presidente do tribunal. ?Não vou alterar a composição das comissões disciplinares (primeira instância da Justiça esportiva). Sou interino?, comentou o advogado, torcedor do Corinthians. Para Approbato, o STJD tem sido um exemplo para todo o Brasil de decisões ?éticas, rápidas e justas?. As vagas de Zveiter e de Lanfredi têm de ser ocupadas por indicação de entidades ligadas a atletas profissionais. A de Braga deve ser apontada pelo Clube dos Treze. Ao todo, o pleno do STJD é composto por nove auditores.