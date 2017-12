Apreensão e mudanças à vista na Ponte Visivelmente abatido e não escondendo sua preocupação após a derrota para o Corinthians - a quarta seguida da Ponte Preta -, o técnico Zetti disse que ?o time deixou uma boa impressão do primeiro tempo e caiu por terra com duas falhas no início do segundo tempo". Diante da situação complicada, ele admite até promover sérias mudanças durante a semana, antes do jogo contra o Brasiliense, na Boca do Jacaré. "Vamos ter que retomar tudo de novo. Vou ter uma conversa forte e passar para os jogadores a realidade", disse, em tom de ameaça. Mas ele sabe que se a maré de azar não mudar até mesmo seu emprego corre risco, mesmo porque já perdeu três vezes, diante do Coritiba, por 3 a 0, em casa, para o Palmeiras, por 2 a 1, em São Paulo, e agora para o líder da competição. Antes disso, sob o comando do interino Nenê Santana, o time campineiro perdeu para o Flamengo, por 1 a 0, no Rio. Zetti ainda culpou a falta de atenção pelos dois gols do adversário no início do segundo tempo, mas reconheceu em Tevez e Roger diferenciais a favor dos corintianos. "Só não podemos oscilar tanto", concluiu o técnico deixando à diretoria a avaliação do seu trabalho no comando do elenco. "Tenho um contato direto e franco no clube", salientou. Ele só não explicou porque resolveu mudar a escalação do time tão de repente, colocando o volante André silva na vaga deixada por Evando, fortemente gripado. Em princípio, quem atuaria era o atacante Izaías. "A idéia era impedir os avanços do Gustavo Nery, mas no fim ele pouco foi acionado", lamentou. O centroavante Kahê, artilheiro do time com 11 gols, não sabia nos vestiários da quase certa ida para o Borussia Mönchengladbach, por valor superior a U$ 1,5 milhão. Seu procurador, Wagner Ribeiro, confirmou que encaminhou uma proposta oficial ao Palmeiras, que detém o atestado liberatório, mas não disse quando o negócio deve ser fechado. "As inscrições na Alemanha acabam dia 31 de agosto", admitiu. Ele garantiu que se o negócio for fechado, manterá sua palavra de repassar 20% para a Ponte Preta, embora isso não esteja previsto no contrato de empréstimo até dezembro.