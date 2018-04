Aprender a atacar é o desafio do Palmeiras na Série B

SÃO PAULO - O Palmeiras se acostumou nesta temporada a ter uma defesa sólida e muita dificuldade em marcar gols. Na Libertadores, por exemplo, foram apenas seis gols em oito jogos e no Estadual o desempenho também não foi dos melhores. Mas para a Série B isso terá de mudar e o desafio de Gilson Kleina vai ser montar uma equipe mais ofensiva e, com isso, alguns jogadores devem mudar de funções.

A ideia do treinador, que também é consenso entre a diretoria, é que a maioria dos adversários vai entrar em campo recuada contra o Palmeiras, já que o time tende a ser favorito em quase todas as ocasiões. Por isso, ou o Alviverde sai para o jogo ou será uma enxurrada de empates pelo placar de 0 a 0.

Um dos jogadores que passarão a fazer nova função é Marcelo Oliveira. O treinador pretende colocar Juninho na lateral e deixar o volante em sua posição de origem. Com isso, ganharia em toque de bola e teria um lateral mais agressivo no ataque.

Na frente, embora goste de atuar com um atacante de área, Kleina pode apostar em um time mais veloz, com Ronny ou Serginho no lugar de Kleber, que ainda não convenceu e deve ficar no clube só até junho.

Entretanto, as mudanças serão feitas aos poucos, para que o time consiga se adaptar. Contra o Atlético-GO, Kleina não deve mexer tanto. Quem certamente não joga é Souza. Ele não viajou para Itu e avisou a Kleina que não defende mais o clube.

As diretorias de Cruzeiro e Palmeiras se reuniram e o time celeste ofereceu uma lista com jogadores que poderiam ser emprestados – Souza iria para Minas. Anselmo Ramon, Ernesto Farias e Victorino interessam. O que pode atrasar a negociação é que o Alviverde tem uma dívida com a DIS, dona de parte dos direitos econômicos do volante.

RESPOSTA DA TORCIDA

Pelo jeito, nem mesmo quem é sócio do Avanti aprovou a subida do preço de ingressos para o jogo contra o Atlético-GO. Até ontem, foram vendidos apenas 1.500 dos 17 mil ingressos para a partida no Estádio Novelli Júnior.

O bilhete mais barato custa R$ 60 e a justificativa do Palmeiras para o preço é a intenção de privilegiar os sócios do Avanti, que podem adquirir as entradas com 50% de desconto ou até mesmo recebê-las gratuitamente.