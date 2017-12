Apresentação de Parreira atrasa 1 hora A apresentação do técnico Carlos Alberto Parreira no Corinthians, nesta segunda-feira, atrasou uma hora. Prevista para acontecer às 11h30, a cerimônia no Parque São Jorge só teve início às 12h30, por causa do atraso do vôo que trouxe o treinador do Rio de Janeiro. A torcida corintiana não compareceu para recepcionar o novo comandante, que vai substituir Vanderlei Luxemburgo. Apenas uma torcedora, vestida de Mamãe Noel, esteve na sede do clube.