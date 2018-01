Apresentado, Kovacic assume número que era de Lucas Silva no Real

Após ser anunciado como reforço do Real Madrid na última terça-feira, o meio-campista croata Mateo Kovacic foi apresentado aos torcedores do clube nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, sendo elogiado pelo presidente Florentino Pérez, que destacou o talento do jovem jogador, de 21 anos.

O dirigente lembrou que Kovacic é o quinto jogador croata a figurar no elenco do Real Madrid, sendo agora companheiro de equipe do compatriota Luka Modric. O jogador agradeceu o apoio, soltou o tradicional grito "Hala Madrid" antes de posar ao lado de seu pais, irmã e namorada com a camiseta de número 16.

O número 16, aliás, pertencia ao volante brasileiro Lucas Silva, que chegou ao clube no início do ano, após conquistar o bicampeonato brasileiro pelo Cruzeiro, mas que não vinha sendo muito aproveitado no time espanhol e deve perder ainda mais espaço com a chegada do reforço e o retorno do também brasileiro Casemiro. Assim, está é mais uma indicação deu que ele não está nos planos do clube espanhol e pode ser negociado nos próximos dias.

O Real Madrid anunciou a compra de Kovacic, que estava na Inter de Milão, às vésperas do início do Campeonato Espanhol - o time vai estrear no próximo domingo, fora de casa, diante do Sporting Gijón. "O Real Madrid é o maior clube do mundo, espero não decepcionar e corresponder a todas as expectativas", afirmou o croata.

Kovacic destacou que não pensou duas vezes ao receber a proposta do Real Madrid. "Quando você ouve falar do Real Madrid não se pode ter dúvidas, é uma vez na vida. É o maior clube do mundo. Eu sou jovem, tenho muito a aprender e dividir o vestiário com estes jogadores é uma honra. O Real Madrid é a oportunidade da vida e estou muito feliz", disse.