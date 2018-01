Miranda diz que meta da Inter é obter vaga na Liga dos Campeões

Anunciado como reforço da Inter de Milão em julho, o zagueiro Miranda já até estreou pelo seu novo clube, em amistoso no último fim de semana contra o Galatasaray, mas ainda não havia sido apresentado oficialmente, o que aconteceu nesta terça-feira. E ele avisou que chega ao time com a meta de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões da Europa.

"Classificar para a Liga dos Campeões é o nosso primeiro alvo, e se pudermos fazer ainda melhor do que isso, então será ótimo", afirmou o zagueiro, que trocou o Atlético de Madrid pela Inter de Milão e vestirá a camisa de número 25 no seu novo clube.

Miranda também festejou a oportunidade de trabalhar sob o comando de Roberto Mancini. "Mancini foi um fator importante quando eu decidi vir para cá", disse o brasileiro, que comparou o estilo do treinador italiano com o do argentino Diego Simeone, que o dirigiu no Atlético de Madrid. "Os dois são grandes treinadores, mas de maneiras diferentes. Simeone é mais defensivo, enquanto Mancini gosta de jogar um futebol mais ofensivo", completou.

O desempenho ruim da defesa da Inter de Milão na pré-temporada, com dez gols sofridos em cinco partidas, foi minimizado por Miranda, que deve formar a dupla de zaga titular do time com o sérvio Nemanja Vidic.

"Temos uma defesa nova e vai demorar um pouco para nos acostumarmos a jogar juntos, mas se você quiser ter um grande time, você precisa de uma defesa bem treinada e comunicação é a chave para isso", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade da Inter se reforçar com o volante brasileiro Felipe Melo, Miranda revelou torcida pelo acerto com o jogador. "Já joguei com ele antes pela seleção e sei que é um jogador muito bom. Se ele se juntar a Inter, vai ser um excelente reforço".