Apresentado, Emanuel Biancucchi pede tempo para estrear pelo Vasco

Novo reforço do Vasco, o meia Emanuel Biancucchi foi apresentado nesta segunda-feira em São Januário e admitiu que ainda deve demorar para estrear pelo seu novo clube. O argentino explicou que precisa de mais treinos para ficar à disposição do técnico Doriva e, assim, descartou a possibilidade de participar do duelo com o Rio Branco, na Arena da Floresta, nesta quarta-feira, na estreia do time na Copa do Brasil.

"Conversei com o Doriva e ele me perguntou como eu estava. Falei a verdade, ainda não me sinto bem para ir para o jogo. Estou com muita vontade de jogar, mas preciso melhorar a preparação física. Acho que em mais uma semana estou pronto", disse.

Recém-contratado, Emanuel Biancuchi não está inscrito pelo Vasco para o Campeonato Carioca. Por isso, só poderá atuar pelo time na Copa do Brasil - o jogo de volta com o Rio Branco está agendado para 15 de abril - ou no Campeonato Brasileiro - a estreia do time será em 10 de maio, diante do Goiás.

Com 26 anos, Emanuel Biancucchi tem passagens por times da Itália, Alemanha e Itália. E a sua última equipe foi o Bahia. Assim, ele festejou a oportunidade de defender o Vasco.

"Jogar pelo Vasco é muito importante para minha carreira. Quero conquistar coisas boas e entrar para a história do clube. A equipe tem grandes jogadores, vou dar o meu melhor para ajudar o time Estou muito feliz por jogar aqui, é um grande time do Brasil, com uma torcida enorme", declarou.

Treinando com o grupo do Vasco há mais de dez dias, Emanuel Biancucchi agradeceu a recepção que teve dos seus novos companheiros. "Todos me receberam muito bem aqui. Estou muito agradecido à comissão técnica e aos jogadores. Fico muito feliz por fazer parte de um grupo assim", afirmou.