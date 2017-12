Apresentado, Fernando Diniz garante que tem tudo a ver com o Guarani

Fernando Diniz foi apresentado oficialmente pelo Guarani nesta sexta-feira e já deu uma prévia do que os bugrinos podem esperar para a temporada de 2018. Conhecido por sua filosofia de valorizar a posse de bola e a estética do jogo, o treinador já vestiu a camisa do time de Campinas (SP) como jogador, em 1996.

+ Aos 40 anos, Fumagalli anuncia renovação com o Guarani até abril

Ele acredita que o seu estilo está diretamente relacionado ao futebol apresentado pelo time nos tempos áureos. "Acho que eu tenho tudo a ver com a história do Guarani, a maneira que os times que eu dirijo jogam", comparou o técnico de 43 anos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O tempo de preparação para fazer com que o time se adapte ao famoso "tike-taka" é curto, já que a Série A2 do Campeonato Paulista começará no dia 17 janeiro. No entanto, Fernando Diniz já disse que não vai abrir mão das suas convicções e fará o possível para que o Guarani mostre um bom futebol. "Acredito que o futebol aqui no Brasil a gente tem jogado de uma maneira muito igual. Quase todo mudo jogando de uma maneira reativa, sem procurar criar novas alternativas", afirmou.

Criticado por seu temperamento explosivo, que muitas vezes o levou a ser expulso do jogo, Fernando Diniz chegou a ser considerado um técnico promissor e acabou recusando assumir o Corinthians, após a saída de Tite para a seleção brasileira. A expectativa é de que tenha melhorado com as experiências já vividas. Ele deve trazer alguns jogadores de confiança para o clube como, por exemplo, o goleiro Felipe Alves, atualmente no Oeste.