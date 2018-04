Apresentado, Gallo assume três seleções de base do Brasil

RIO - Apresentado oficialmente nesta quinta-feira, no Rio, como novo técnico da seleção brasileira sub-20 do Brasil, Alexandre Gallo também foi confirmado pelo presidente da CBF, José Maria Marin, como comandante também das equipes sub-15 e sub-17 do time nacional. O treinador, porém, adiantou que esse acúmulo de função ocorrerá apenas em um "primeiro momento".

"Não temos grandes compromissos com a (seleção) sub-20 neste ano. Então, vou acumular a função na sub-17 para já ir preparando a próxima geração", afirmou Gallo, apresentado durante o evento, realizado na Praia de Copacabana, que serviu principalmente para a CBF e a Nike apresentarem o novo uniforme da seleção brasileira.

Embora tenha sido uma escolha muito questionável e contestada para o cargo, tendo em vista o currículo modesto de Gallo como técnico, o novo comandante da base do Brasil foi exaltado por Marin nesta quinta. "O conheço desde os tempos de Santos, brilhou como atleta e como treinador por sua competência e seu caráter em todos os clubes pelos quais passou. Será um exemplo a ser seguido", enfatizou o presidente da CBF, que ainda garantiu que o treinador "preenche todos os requisitos necessários" para assumir as seleções de base.

Gallo, que estava no Náutico, assumiu a seleção brasileira sub-20 depois de o País ter dado vexame no último Campeonato Sul-Americano da categoria, no qual foi eliminado como último colocado de seu grupo já na primeira fase. A campanha ruim provocou a demissão de Emerson Ávila.

E o novo comandante enfatizou que agora é o momento de esquecer essa última competições e concentrar esforços no presente e no futuro, assim como deixou claro que não permitirá estrelismo de jovens jogadores no grupo que irá formar. "O que aconteceu passou, esse é um novo trabalho, um novo conceito. O comprometimento vai vir à frente do craque. Isso é uma coisa que sempre prezei. Não abro mão disso. Vamos buscar isso. O que aconteceu a gente vai descartar e pensar pra frente", avisou.

Gallo foi apresentado nesta quinta-feira ao lado de Bebeto, tetracampeão mundial pelo Brasil em 1994, que é membro do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014 e assumiu também o cargo de coordenador das seleções de base da CBF.