Apresentado, Matheus Ribeiro destaca polivalência e elogia laterais do Santos

Recém-contratado pelo Santos para a temporada 2017, Matheus Ribeiro foi apresentado nesta quinta-feira no CT Rei Pelé e destacou o fato de atuar nas duas laterais como uma virtude para tentar conquistar seu espaço no time dirigido por Dorival Júnior.

"O Santos tem quatro jogadores (Zeca, Victor Ferraz, Caju e Daniel Guedes) que vêm muito bem. Minha função é pela lateral, posso jogar nas duas, ou no meio, mais adiantado", afirmou. "Brigo por vaga na posição que o Dorival quiser. Sou um jogador versátil", acrescentou o lateral.

O jogador reconheceu que não será fácil conquistar seu espaço entre os titulares do Santos, pois vê Zeca e Victor Ferraz alguns passos à frente, mas promete mostrar seu valor a Dorival durante os treinamentos. "A concorrência é muito forte, Victor Ferraz e Zeca são exemplos para mim. Tenho que mostrar meu trabalho no dia-a-dia", disse.

O jogador, de 23 anos, se destacou no ano passado ao conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. Antes disso, defendeu Internacional B, Juventude, União Frederiquense e Ypiranga, todos no Rio Grande do Sul, além do Atlético Paranaense.

Na sua apresentação, Matheus Ribeiro aproveitou para apresentar as sua características ao torcedor do Santos. "Sou bastante ofensivo, gosto de ir até a linha de fundo e também de avançar por dentro, com velocidade e uma dinâmica boa de passe. Também caio bastante pelo meio", declarou Matheus Ribeiro, que assinou contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2020.