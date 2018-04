Apresentado, Montillo promete ajudar Neymar no Santos

SANTOS - Em uma concorrida entrevista coletiva na Vila Belmiro, o Santos apresentou oficialmente o seu principal reforço para a temporada 2013. O meia argentino Montillo vestiu a camisa de número 10, assinou contrato com o clube e afirmou nesta segunda-feira que chega ao clube para ajudar a diminuir as responsabilidades de Neymar.

"Temos um time bom e chegaram muitos jogadores de peso ao clube. Temos o melhor jogador do futebol brasileiro nos últimos dois anos e temos que ajudá-lo", afirmou Montillo, ressaltando que Neymar continua sendo o principal astro do Santos, mesmo após a sua contratação.

"Ninguém vai tirar isso, a estrela nossa é o Neymar. Quero ser uma parte importante, crucial e ajudar os outros jogadores. Ninguém ganha um jogo sozinho, só Messi e Neymar. Queremos ajudá-lo a ser melhor ainda, mas a responsabilidade precisa ser dividida entre todos", comentou Montillo, prometendo retribuir a expectativa da diretoria e do técnico Muricy Ramalho de ajudar a diminuir a dependência da equipe por Neymar.

O meia agradeceu a confiança da diretoria do Santos, que enfrentou a resistência da direção do Cruzeiro, que preferia não negociar Montillo, para sacramentar a contratação, e prometeu ajudar o clube a manter a rotina, iniciada em 2010, de conquistar dois títulos por ano.

"Sei que foi uma negociação difícil, mas o trabalho da diretoria foi ótimo. Quero ajudar o time a conseguir coisas importantes, como foram nos últimos anos, com dois títulos em cada ano", afirmou.

Além de Montillo, outro jogador contratado pelo Santos para diminuir a dependência por Neymar foi Marcos Assunção. E a chegada do volante foi aprovada pelo argentino, principalmente pela qualidade nas jogadas de bola parada. "Assunção é muito importante, tanto com a bola no pé, como na bola parada. Quando enfrentávamos o Palmeiras, tínhamos que ter cuidado especial com ele porque na bola para é meio gol", afirmou.

A contratação de Montillo pelo Santos foi anunciada no dia 3 de janeiro. A equipe adquiriu 60% dos direitos econômicos do argentino junto ao Cruzeiro e ainda cedeu o volante Henrique ao time mineiro. Os valores da transação não foram revelados, mas o clube paulista teria pago R$ 16,4 milhões.