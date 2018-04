Apresentado no Botafogo, Elias conta elogio de Oswaldo de Oliveira

RIO - Contratado no início da semana, o atacante Elias foi apresentado nesta quinta-feira como reforço do campeão carioca Botafogo para o Campeonato Brasileiro. O jogador, de 26 anos, disputou o último Estadual do Rio pelo Resende, quando chamou a atenção do clube alvinegro. O curioso é que na semifinal da Taça Rio ele perdeu um pênalti diante do Botafogo e mesmo assim recebeu elogios de Oswaldo de Oliveira.

"Faltando três ou quatro minutos para acabar o jogo, ele (Oswaldo) me chamou e disse que queria falar comigo pessoalmente. Conversou comigo, chegou e falou que tinha o interesse de trabalhar comigo. Fiquei muito feliz e esperei a negociação se concretizar", revelou Elias na sua apresentação, no CT João Saldanha, onde vestiu a camisa alvinegra pela primeira vez.

O atacante ainda está em processo de recondicionamento físico e ainda não deve estrear. "Primeiro, vou trabalhar bastante, esperando ter minha oportunidade na hora certa, mas respeitando o grupo. Rafael Marques está muito bem nos jogos, principalmente depois do que passou. Fico feliz de vê-lo fazendo gols", diz Elias.

O atacante foi uma das revelações do último Carioca, no qual marcou quatro gols, e chamou a atenção do técnico Osvaldo de Oliveira. O jogador volta a receber uma chance em um clube da primeira divisão depois de ter atuado pelo Bahia.