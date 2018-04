Apresentado no Cruzeiro, Messidoro se diz pronto para estrear

Apresentado oficialmente pelo Cruzeiro nesta sexta-feira, o meia Alexis Messidoro se definiu como um meia-armador clássico e disse estar pronto para fazer sua estreia pela equipe mineira. Ele foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na quinta, após imbróglio na negociação entre o time brasileiro e o argentino Boca Juniors, dono dos seus direitos.

"Minhas características são de tentar fazer a equipe jogar, e também a de ajudar na hora de defender", definiu-se o meio argentino, acostumado a negar qualquer proximidade de estilo de jogo com o compatriota Lionel Messi. "Espero contribuir o máximo possível para o time conseguir bons resultados."

Messidoro pôde ser regularizado e apresentado oficialmente, mesmo já treinando com o grupo desde terça-feira, após acordo entre Cruzeiro e Boca Juniors. O argentino chegou ao clube mineiro após a transferência do atacante Ramón Ábila.

Resolvido o impasse, ele espera agora entrar em campo com a nova camisa. "Vou dar o meu melhor em cada atividade, para que o técnico veja qual a melhor hora para me utilizar. Vou trabalhar e esperar a oportunidade", avisou o argentino, que já tenta se adaptar ao Brasil.

"Sou muito agradecido ao Romero e ao Ariel, que estão me ajudando muito desde que cheguei. Espero que se forme um grande grupo e que sigamos com boas energias. A ideia é trazer também minha família, que é a base de tudo. Se você está bem com sua família e está perto deles, tudo fica melhor", declarou Messidoro, referindo-se aos compatriotas que já jogavm pelo Cruzeiro.