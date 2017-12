Apresentado no Fla, Berrío promete brigar pelo bi da Libertadores

O Flamengo apresentou no início da noite desta terça-feira o seu quarto reforço para a temporada: o atacante Orlando Berrío. Campeão da Copa Libertadores do ano passado com o Atlético Nacional, o jogador colombiano se empolgou com a chance de conquistar o bicampeonato consecutivo.

"Tive essa oportunidade de ganhar a Libertadores. Sei o que é, vou fazer o possível para ganhar de novo. Por que não? Vamos lutar por isso, temos um grupo forte e que pode ir bem com a ajuda dessa torcida", disse.

Falando pouco, o jogador colombiano também ressaltou a importância, para a carreira dele, de chegar ao futebol brasileiro. "É um passo muito importante chegar ao Brasil. Na Colômbia sempre se observou o futebol brasileiro, os craques que vieram daqui. Chegar aqui vai ser um grande passo porque vou aprender muito. O futebol brasileiro tem algo que sempre busquei em minha carreira", revelou.

Antes de Berrío, o Flamengo acertou as contratações do lateral-esquerdo Trauco, do volante Rômulo e do meia Conca. Os dois primeiros foram titulares na estreia do Campeonato Carioca contra o Boavista, no sábado. Já Conca chegou machucado e ainda não tem previsão para atuar.