Apresentado no Real, López quer pegar o Barcelona

"Não penso em ocupar o lugar de Casillas, mas no dia a dia, a começar pela partida de quarta-feira, em ter minutos de jogo. Agora somos dois goleiros e temos que resolver a situação", comentou López, que deve estrear já nesta quarta-feira, no clássico contra o Barcelona, na primeira partida semifinal da Copa do Rei, em Madri. No domingo, ele ficou no banco diante do Getafe.

"Vim para dar meu máximo. Recorreram a mim por algum motivo e estou em condições de jogar. Confio em mim. Quero jogar sempre, mas a intenção é treinar para competir e ajudar a equipe", disse ele, num discurso político.

López iniciou sua carreira no Real em 2000, depois de ser formado nas base do pequeno Lugo. E por lá ficou até 2007, entre passagens pelo time B e empréstimos para equipes menores. Depois defendeu o Villarreal por cinco anos antes de acertar com o Sevilla em 2012.

Agora ele tem uma nova chance no ao Santiago Bernabéu. "É um prazer voltar ao meu clube. Tudo está quando o deixei, pelo menos as instalações. Já estou a par do dia-a-dia", garantiu o goleiro, que era reserva de Palop no Sevilla.