Apresentado no São Paulo, Bruno Alves diz estar pronto para estrear no clássico

O zagueiro Bruno Alves, recém-contratado pelo São Paulo, foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira no CT da Barra Funda. O jovem de 26 anos disse que já se sente pronto para estrear com a camisa tricolor e demonstrou já estar focado no próximo compromisso do time, o clássico de domingo contra o Palmeiras, às 16 horas, no Allianz Parque.

"Estou à disposição do Dorival, para quando ele precisar contar comigo. Nada melhor que um clássico para acelerar o campeonato. Vai ser um jogo difícil, mas o elenco tem condições. Tabus existem para ser quebrados", disse o jogador, em referência ao fato de que o São Paulo nunca ganhou do Palmeiras na nova arena alviverde.

Bruno disse que chegou a receber propostas de outros times da Série A do Campeonato Brasileiro, mas que não pensou duas vezes quando surgiu a oportunidade de integrar o elenco são-paulino. "É um time gigante. Não pensei duas vezes em escolher São Paulo, pela torcida que joga junto e pela qualidade do elenco. Tenho muito o que evoluir e espero poder ajudar meus companheiros a sair dessa situação", afirmou.

Sobre suas características em campo, Bruno Alves garantiu ter forte marcação e boa recuperação. "Com humildade e determinação, venho para ajudar com meu trabalho. O Dorival Junior me passou muita confiança e ofereceu apoio para o que precisar. A adaptação está sendo muito boa, fui muito bem recebido e agora é lutar para ter uma sequência de vitórias para que o São Paulo saia dessa situação", projetou.

Bruno chegou ao São Paulo na segunda-feira e participou dos treinos de terça e desta quarta pela manhã, chegando a substituir Arboleda no time titular. Já registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o zagueiro já pode estrear pelo novo clube no clássico de domingo. "No treino desta quarta o Dorival me falou para fazer a função do Arboleda, tudo aquilo que ele vem fazendo. Estou me sentindo muito bem com o grupo".

Revelado nas categorias de base do Figueirense, Bruno Alves chegou a ser emprestado pela equipe catarinense a outros times do Brasil e de Portugal, e estava sem clube desde sua polêmica saída do time de Florianópolis. Há cerca de duas semanas, o atleta conseguiu uma rescisão indireta na Justiça do Trabalho por estar com três meses de salários atrasados. Dias depois, os advogados do jogador entraram em acordo com o Figueirense e Bruno abriu mão da indenização a que teria direito, aceitando receber apenas os três salários atrasados.

O zagueiro é o 19º reforço do São Paulo para a temporada de 2017. Além dele, chegaram ao clube do Morumbi os seguintes nomes: Sidão, Wellington Nem, Cícero, Neilton, Jucilei, Lucas Pratto, Edimar, Marcinho, Morato, Thomaz, Maicosuel, Denilson, Aderllan, Petros, Arboleda, Gómez, Marcos Guilherme e Hernanes.