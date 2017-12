Apresentado, novo diretor do Cruzeiro quer encontrar clubes para Mena e mais 5

Antes mesmo de ser anunciado como novo diretor de futebol do Cruzeiro, Klauss Camara, que já exercia esse cargo na base, foi o responsável por boa parte das negociações para a formação do elenco de 2017. Agora que as contratações acabaram, o dirigente vai se ocupar, entre outras coisas, em achar interessados nos jogadores que estão encostados no elenco mineiro.

Na segunda-feira, se reapresentaram na Toca da Raposa II os jogadores que foram contratados para o elenco profissional mas não fazem parte dos planos do técnico Mano Menezes, entre eles o lateral-esquerdo Eugenio Mena, da seleção do Chile, que era titular do São Paulo na temporada passada.

A lista ainda tem o volante Willians (volta de empréstimo ao Corinthians), o zagueiro Rafael Donato (esteve no Joinville nas últimas duas temporadas), o meia argentino Matias Pisano (foi rebaixado com o Santa Cruz) e os volantes Federico Gino e Bruno Ramires, que terminaram 2016 no elenco do Cruzeiro.

"Os atletas retornaram ontem (segunda). Tivemos uma reunião com os atletas para poder passar tudo que pensamos. São atletas não fazem parte das pretensões, mas têm valor grande. Se fizeram contrato com o Cruzeiro é por isso, e agora vamos dar um direcionamento a cada um", disse Camara em sua apresentação.

Outro jogador que tem seu futuro indefinido é o meia-atacante Bruno Nazário. Contratado junto ao Hoffenheim no ano passado, ele só fez cinco partidas pelo clube. Aos 21 anos, o jogador também não faz parte dos planos, mas não se reapresentou em Belo Horizonte.