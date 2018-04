Apresentado oficialmente, Honda diz que realiza sonho em atuar pelo Milan

MILÃO - O meia Keisuke Honda foi apresentado nesta quarta-feira como reforço do Milan e afirmou que sempre soube que um dia jogaria no Campeonato Italiano e vestindo a camisa de número 10. O japonês chegou ao clube gratuitamente, após passagem pelo CSKA Moscou, e assinou um contrato por três anos e meio.

"Eu sabia que um dia o meu sonho se realizaria", disse. "Quando era (camisa) 12, eu escrevi em um papel que um dia iria jogar no Campeonato Italiano com o número 10", disse Honda, que vai receber 2,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 8,7 milhões) anuais.

Apenas em 11º lugar no Campeonato Italiano, o Milan espera que Honda possa ajudar o clube a ter um segundo turno melhor. Ele vai se juntar a Kaká e Mario Balotelli no setor ofensivo e, provavelmente, vai fazer a sua estreia contra o Sassuolo, fora de casa, no próximo domingo.

"Eu não acho que o time esteja em condição ruim", disse Honda, que assistiu a vitória do Milan por 3 s 0 sobre a Atalanta na segunda-feira das arquibancadas. "Eu vi o jogo outro dia e nós fomos muito bem. E podemos ainda, provavelmente, melhorar muito".

Honda marcou 28 gols em 127 jogos disputados pelo CSKA. Ele também já entrou em campo 52 vezes pela seleção japonesa, com 20 gols marcados.