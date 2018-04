Apresentado, Rafinha celebra volta ao País pelo Cruzeiro

Já com o seu contrato regularizado, o meio-campista Rafinha foi apresentado nesta quinta-feira como reforço do Cruzeiro. O jogador, que assinou um acordo válido por dois anos, decidiu utilizar a camisa de número 70, em razão da indisponibilidade do 7, usado por Rafael Sobis. O jogador agradeceu confiança do clube mineiro em promover o seu retorno ao Brasil após três anos atuando no Oriente Médio.

"Agradeço ao Cruzeiro pela oportunidade que está me dando de retornar ao futebol brasileiro. Era meu objetivo ficar três anos na Arábia e voltar a um grande clube brasileiro. Não deixei de acompanhar o futebol do meu país, porque sabia que iria retornar. Espero fazer um trabalho melhor do que fiz no Coritiba", disse o jogador.

Rafinha, de 32 anos, viveu os melhores momentos da sua carreira no Coritiba, time que defendeu entre 2010 e 2013, tendo conquistado quatro títulos consecutivos do Campeonato Paranaense (2010, 2011, 2012 e 2013) e uma da Série B, em 2010. Lá, ele atuou ao lado de Robinho, hoje no Cruzeiro, e também de Alex, um dos maiores ídolos da história recente do clube mineiro.

Na sua apresentação, ele explicou que seu estilo de jogo, marcado pela velocidade e pelos dribles, não se alterou na passagem pelo Al-Shabab, dos Emirados Árabes Unidos. Mas Rafinha também prometeu se adaptar ao que for solicitado pelo técnico Paulo Bento.

"Na Arábia continuei com mesmas características e mesma função. Minha função principal é jogar pelos lados do campo, o jeito que estou acostumado. Mas posso ajudar atuando pelo meio também. É conversar com o professor Paulo (Bento) para ver qual a posição que jogarei para ajudar o Cruzeiro. Vinha fazendo um treinamento com o preparador físico. Tentamos manter a forma da melhor forma possível estou treinando bem. Espero estar à disposição o mais rápido possível. Não tenho tanta noção se consigo jogar os 90 minutos, mas estou à disposição", declarou o reforço.

Rafinha lamentou o momento ruim vivido pelo Cruzeiro, mas fez elogios ao grupo de jogadores e apostou que a equipe logo vai se recuperar no Campeonato Brasileiro. "Uma das principais escolhas que fiz foi o elenco que o Cruzeiro tem. Me agradou muito a forma de jogar e os atletas que estão aqui. Com o tempo vamos encaixar e colocar o Cruzeiro em seu devido lugar, que é lá em cima", afirmou.

Anunciado na última semana como reforço, Rafinha vinha treinando desde então no Cruzeiro e já pode ser aproveitado por Paulo Bento, pois o seu contrato está regularizado. A equipe volta a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Fluminense, no estádio de Edson Passos, pela 15ª rodada do Brasileirão. Com 15 pontos, o time mineiro ocupa apenas o 15º lugar, próximo da zona de rebaixamento.