Apresentado, Romarinho diz ter se preparado para atrair a atenção do Fluminense

O atacante Romarinho, apresentado oficialmente como reforço do Fluminense, revelou em entrevista coletiva nesta sexta-feira que teve uma preparação especial quanto atuava pelo Globo, do Rio Grande do Norte, na partida contra a equipe tricolor válida pela primeira fase da Copa do Brasil - vencida pelo Flu por 5 a 2. O jogador contou que já tinha a intenção de atrair a atenção do clube carioca.

"Me preparo para todos os jogos, mas contra o Fluminense acho que me preparei ainda mais porque sabia que, se eu jogasse bem, o Brasil estaria me vendo. Graças a Deus o Fluminense me observou, o Abel gostou do meu futebol e hoje estou aqui para honrar a camisa tricolor e não decepcionar o Abel. Estou muito feliz", contou o jogador.

Romarinho, de 23 anos, contratado por empréstimo até o fim do Campeonato Carioca de 2018, ressaltou que se sente privilegiado pela oportunidade de atuar ao lado de jogadores de destaque do futebol brasileiro.

"Para mim é um privilégio jogar com o Cavalieri, que já foi goleiro de seleção, o Scarpa, o Henrique Dourado. Espero poder ajudá-los e ajudar o Fluminense, que é o mais importante", declarou o novo reforço.

O atacante, que se considera um jogador de movimentação, deverá ficar no banco de reservas já no clássico diante do Vasco, neste sábado, às 16 horas, no Maracanã. "O Romarinho tem sido uma grande surpresa e provavelmente estará no bolo", adiantou o técnico Abel Braga em entrevista após o treino do elenco nesta sexta, no CT Pedro Antonio, no Rio de Janeiro.