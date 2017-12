Jadson e Luis Fabiano se dizem animados com projeto de time chinês

Com contratos de dois anos com o Tianjin Quanjian, da China, Jadson e Luis Fabiano foram apresentados pelo novo clube em Atibaia, no interior paulista, e falaram que estão animados com o projeto que foi apresentado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

"Meus empresários já tinham conversado com o Tianjin, fiz questão de avisar o Tite, ele foi o primeiro a ficar sabendo, e disse que estava decidido a ir. Claro que a proposta financeira é muito boa, mas o Vanderlei falou do projeto dele e estou indo para um novo desafio. Espero que tudo possa ser concretizado", disse Jadson.

Luis Fabiano completou o colega: "Em dezembro conversei com o pessoa e vi a possibilidade de jogar na China. Estive perto de trabalhar com o Luxemburgo outras vezes, tinha propostas de brasileiros, de times americanos, mas resolvi fechar com o Tianjin, pelo dinheiro e pelo projeto, que pesou na minha decisão. Não adianta ter um grande contrato se você não está feliz. Decidi encarar o projeto e espero poder junto com o Jadson e o outro que vier fazer tudo para que a gente conquiste todos os objetivos."

Para Luxemburgo, só falta uma terceira peça no time para fechar o trio de brasileiros do Tianjin. "Contratamos os dois brasileiros e estamos correndo atrás do terceiro, mas vai demandar mais tempo. Eu já tinha tentado contratá-los quando eu estava em clubes no Brasil e nunca deu certo. Agora é uma satisfação muito grande levá-los para a China. Vou contar com a experiência deles para esse projeto que estamos iniciando", afirmou o treinador.

Jadson e Luis Fabiano já estão treinando com o elenco em Atibaia e esperam poder ajudar o grupo a subir para a elite do futebol chinês - o Tianjin está na segunda divisão. Os dois demonstraram muita descontração na apresentação, quando vestiram oficialmente a camisa do novo clube. "Quero dar minhas assistências para o Luis, ele falou que estava com saudade de quando jogamos juntos em 2012 (pelo São Paulo)", brincou Jadson, sendo interrompido pelo parceiro. "Conto com sua ajuda."