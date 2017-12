Apresentados, Chiquinho e Rodinei celebram 'privilégio' de atuar no Flamengo

"É um presente estar no Flamengo. Vou treinar forte para somar e, claro, buscar meu espaço. Meu objetivo sempre é levar o Flamengo às vitórias e, se puder, com gols", declarou Chiquinho. O jogador estava no Santos e tem passagens por Fluminense, Ponte Preta, Corinthians, entre outros clubes menores do futebol brasileiro.

Já Rodinei terá sua primeira oportunidade em um time grande do País, depois de ter se destacado na Ponte Preta em 2015. O lateral chega com moral e treinou como titular nas primeiras atividades comandadas por Muricy Ramalho, mas isso não diminuiu sua surpresa com o número de jornalistas em sua primeira entrevista como atleta flamenguista.

"É um privilégio começar como titular. É um novo desafio, mas estou no Flamengo para ajudar. É um sonho de garoto, pelo que batalhei a vida inteira. Ainda não acredito. Até falei com o Chiquinho: ''Imagina a hora de chegar e olhar aquelas câmeras todas...''. Com todo respeito à Ponte Preta, que me projetou, lá eram duas ou três só. Estou até tremendo todo. Não acordei do sonho ainda", comentou.