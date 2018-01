Apresentados no Inter, Fabinho e Fernando Bob celebram oportunidade

"Em 2015, completei 10 anos de carreira profissional. Creio que fui preparado para encarar um desafio tão grande como esse. O Inter é um grande clube, que dispensa comentários", disse Fabinho. "Venho me preparando e estou pronto para esse desafio", garantiu Fernando Bob.

Fabinho tem 29 anos e vestiu a camisa do Figueirense no último Campeonato Brasileiro. No Internacional terá sua primeira grande chance em um clube desta expressão, oportunidade que poderia ter acontecido muito antes se o pedido do ídolo Fernandão em 2012, quando era técnico colorado, fosse atendido.

"Acredito que tudo acontece no tempo certo. Talvez, antes não estivesse preparado. Em 2012, o Fernandão era treinador do Inter e sugeriu a minha contratação. Mas eu tinha mais três ou quatro anos de contrato com o América-RN e não foi possível. Agora, acredito que possa dar tudo certo", lembrou.

Já Fernando Bob volta a aparecer em um clube grande depois de ter iniciado bem a carreira no Fluminense. Ele teve alguns altos e baixos, rodou por Avaí, Atlético-GO e Vitória antes de reencontrar o bom futebol na Ponte Preta, onde chegou em 2013 e foi um dos destaques da boa campanha no Brasileirão de 2015.

"Eu terminei o ano na Ponte Preta muito bem. Minha meta é conquistar títulos, e com o Inter não é diferente. É um time que sempre entra muito forte nas competições. Vamos fazer de tudo para conquistar isso no ano que vem. Estou preparado para este desafio e para conquistar títulos", afirmou.