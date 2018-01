Aprovado, Fabiano quer entrosamento Tudo o que Fabiano quer é uma seqüência de jogos como titular para se firmar na equipe santista. Deslocado da meia para o comando do ataque, o jogador encontrou um pouco de dificuldade na nova função durante o primeiro tempo do clássico de domingo contra o São Paulo, mas uma conversa com o técnico Leão no intervalo resolveu o problema. "Ele disse para que eu avançasse mais e prendesse os zagueiros na área, pois assim as oportunidades iam aparecer". Na primeira vez que isso ocorreu Fabiano marcou o segundo gol do Santos. Fabiano teve que amargar a reserva desde que chegou à Vila Belmiro. O time estava bem com seus meias, fechando o espaço para o jogador. Nas vezes que entrou no time, não chegou a entusiasmar o técnico Leão, que resolveu dar uma chance a ele no clássico: com o titular Ricardo Oliveira contundido, o treinador já tinha experimentado William e Douglas no comando do ataque e não ficou satisfeito com o desempenho dos dois atacantes. Foi aí que surgiu a experiência realizada no coletivo de sexta-feira e colocada em prática com sucesso no domingo. Fabiano ia formar a dupla de ataque com Robinho mas, pelas suas características, deveria fazer um revezamento constante de posição para confundir a defesa Tricolor. "Valeu a pena ter paciência", disse Fabiano, que nunca ter esquecido uma observação do técnico: "as oportunidades surgem de surpresa e todos devem estar preparados para ela, é o que ele sempre passa para nós". Para dar essa chance, Leão observou que o time ficou mais ofensivo quando ele entrou na partida contra o Internacional, tendo marcado um gol em sua primeira jogada. Contra o Cruz Azul, o ataque melhorou com sua entrada e ele acabou perdendo dois gols. No clássico de domingo contra o São Paulo, além de ser um dos destaques da equipe, marcou o segundo gol.