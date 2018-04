Aproveitamento de Moyes é superior ao de Ferguson nos primeiros 32 jogos

SÃO PAULO - Três derrotas seguidas e a eliminação precoce na Copa da Inglaterra bastaram para que o trabalho do técnico do Manchester United, David Moyes, fosse comparado ao do seu antecessor, o lendário Alex Ferguson. Moyes, contudo, apresenta aproveitamento superior ao de Ferguson nos primeiros 32 jogos à frente do clube inglês.

A primeira partida oficial do ex-treinador do Everton foi disputada no dia 11 de agosto do ano passado - vitória sobre o Wigan por 2 a 0. Desde então, o Manchester conquistou 18 vitórias e acabou derrotado em oito oportunidades. Seis partidas terminaram empatadas. O aproveitamento é de 62,5% dos pontos.

Ferguson, por sua vez, comandou o Manchester pela primeira vez no dia 8 de novembro de 1987, na derrota por 2 a 0 para o Oxford United. Nas primeiras 32 partidas, o aproveitamento de pontos foi de 48,9% (contando três pontos para as vitórias e não dois, como previa o regulamento da época). No total, o time venceu 12 vezes, empatou 11 e saiu derrotado em nove confrontos.

O 32.º jogo de Ferguson no Manchester deu-se na primeira rodada do Campeonato Inglês da temporada 1987/1988, no empate por 2 a 2 contra o Southampton. Na temporada anterior, a equipe havia fechado o torneio na 11.ª posição. Na Copa da Inglaterra, a eliminação ocorreu no Old Trafford diante do Coventry City (derrota por 1 a 0).

Com Moyes no comando técnico, o Manchester ocupa a sétima posição da Premier League, com 34 pontos em 20 rodadas (dez vitórias, quatro empates e seis derrotas). No último domingo, o time perdeu para o Swansea City por 2 a 1 e deu adeus à Copa da Inglaterra. Nesta terça-feira, o Sunderland fez 2 a 1 na partida de ida da Copa da Liga Inglesa.

A era Fergunson no Manchester durou pouco menos de 27 anos - de novembro de 1986 a maio de 2013. No total, o clube venceu 13 títulos nacionais (antes havia conquistado apenas sete). Além disso, o time levantou 13 Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga, duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais. Já Moyes começou a carreira como técnico no fim da década de 1990, no pequeno Preston North End. O treinador chegou ao Everton na temporada 2001/2002.