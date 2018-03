'Aquilo que Ronaldo faz é problema dele', diz Maradona

Maradona sai em defesa de Ronaldo contra a enxurrada moral que o jogador brasileiro vem sofrendo, depois de ter protagonizado uma polêmica com três travestis em uma delegacia do Rio de Janeiro. "Ronaldo é um jogador incrível, aquilo que ele faz em sua vida pessoal é problema dele", disse o eterno craque argentino, familiarizado com polêmicas e julgamentos provenientes da mídia e da sociedade. Maradona está na Itália para participar da "Partida do Coração", um jogo beneficente organizado por Totti e pelo cantor Eros Ramazzotti, marcado para 12 de maio, no estádio Olímpico de Roma. Zico também é esperado para a partida.