Árabes vão patrocinar Copa: U$ 30 mi A companhia aérea ?Emirados Airlines? - dos Emirados Árabes Unidos vai pagar U$ 30 milhões à Fifa para patrocinar a Copa do Mundo do Alemanha 2006. Além da companhia árabe, vão patrocinar a copa as seguintes empresas: Adidas, Avaya, Budweiser, Coca Cola, Continental, Deutsche Telekom, Gillette, Fuji, Hyundai, MasterCard, McDonalds, Philips, Toshiba e Yahoo!.