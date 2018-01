Arábia contrata preparador brasileiro Francisco González é mais um brasileiro convocado para a Copa da Alemanha. Ele será o preparador físico da Seleção da Arábia Saudita, comandada pelo também brasileiro Marcos Paquetá. González foi um dos responsáveis pela recuperação de Ronaldo e Rivaldo antes da Copa de 2002. ?Atualmente os profissionais de preparação física e fisioterapia do Brasil são vistos como referência no mundo todo. Cada vez mais os times do exterior, e até mesmo as seleções, estão solicitando os serviços dos brasileiros?, constata González.