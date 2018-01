Arábia é a última a definir sede para disputa do Mundial A Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira que a seleção ficará concentrada em Bad Nauheim (próximo de Frankfurt, centro-oeste da Alemanha), para a disputa da Copa do Mundo. O país foi o último, dos 32 participantes, a definir o local de concentração para disputar o Mundial. O Brasil estará, durante a primeira fase, em Koenigstein, próximo de Frankfurt. A partir da segunda fase, a seleção brasileira mudará a concentração para a periferia de Colônia. Confira os locais de concentração das 32 seleções para a disputa da Copa do Mundo 2006. Alemanha - Grünewald, periferia de Berlim Angola - Celle, próximo de Hannover (centro-norte/ALE) Arábia Saudita - Bad Nauheim, próximo de Frankfurt Argentina - Herzogenaurach, sede da Adidas e da Puma Austrália - Zweiflingen (sudoeste/ALE) Brasil - Koenigstein, próximo de Frankfurt, na primeira fase, e depois na periferia de Colônia Coréia do Sul - Bensberg (oeste/ALE) Costa do Marfim - Niederkassel (oeste/ALE) Costa Rica - Heidelberg (sudoeste/ALE) Croácia - Bad Brückenau (sul/ALE) Equador - Bad Kissinger (centro/ALE) Espanha - Kamen, cerca de Dortmund (oeste/ALE) Estados Unidos - centro de Hamburgo França - Aerzen, 50 km ao sudeste de Hannover Gana - Würzburg, em Baviera (sul/ALE) Holanda - Hinterzarten (sudeste/ALE) Inglaterra - próximo de Baden-Baden Irã - Friedrichshafen (sul/ALE) Itália - Duisburgo (no Ruhr, oeste/ALE) Japão - Bonn (oeste/ALE) México - Göttingen (norte/ALE) Paraguai - Oberhaching (sul/ALE) Polônia - Barsinghausen (norte/ALE) Portugal - Marienfeld (nordeste/ALE) República Checa - Westerburg (centro-oeste/ALE) Sérvia e Montenegro - Billerbeck (oeste/ALE) Suécia - Bremen (norte/ALE) Suíça - Bad Bertrich (sudeste/ALE) Togo - Wangen im Allgäu (sul/ALE) Trinidad & Tobago - Rotenburg (norte/ALE) Tunísia - Schweinfurt (sul da Baviera) Ucrânia - Potsdam (leste/ ALE)