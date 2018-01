Arábia e Finlândia empatam por 1 a 1 A Arábia Saudita, comandada pelo técnico brasileiro Marcos Paquetá, empatou com a Finlândia por 1 a 1, neste sábado, em Riad, na Arábia Saudita, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Shlhoub marcou para os anfitriões e Roiha igualou. Na última semana, a Arábia, que está no Grupo H do Mundial, ao lado de Espanha, Ucrânia e Tunísia, já havia conseguido um empate, com a Suécia, também por 1 a 1.