Arábia perde para a Bélgica em amistoso para a Copa Comandada pelo brasileiro Marcos Paquetá, a Arábia Saudita perdeu para a Bélgica por 2 a 1 em Riad nesta quinta-feira, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. A Arábia está no grupo H do Mundial, juntamente com Espanha, Ucrânia e Tunísia.