Arábia quer levar Marcelinho Carioca O meia Marcelinho Carioca foi sondado por um emissário árabe e deve receber nos próximos dias proposta para se transferir para a Arábia Saudita. De acordo com um diretor do Vasco, a oferta a Marcelinho seria irrecusável - em torno de R$ 600 mil por mês, por um contrato de dez meses. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, não quis falar do assunto. Marcelinho continua contundido e estará ausente do jogo deste domingo com o Juventude, em Caxias do Sul. O Vasco treinou em São Januário e à noite tinha viagem prevista para o Rio Grande do Sul.