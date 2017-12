Arábia Saudita bobeia e deixa a Tunísia empatar no final No duelo islâmico, a Arábia Saudita empatou com a Tunísia por 2 a 2, nesta quarta-feira, no Allianz Arena, Munique, pelo último jogo da primeira rodada da Copa do Mundo da Alemanha. Os árabes, comandados pelo treinador brasileiro Marcos Paquetá, venciam o confronto até os 47 minutos do segundo tempo. Com o resultado, as duas equipes dividem a segunda colocação do Grupo H, com um ponto. A liderança está com a Espanha, que surpreendeu ao golear a Ucrânia por 4 a 0, em Leipzig. Logo aos 2 minutos da partida o juiz australiano Mark Shield deixou de marcar um pênalti para a Tunísia, quando o atacante Ziad Jaziri foi derrubado na área pelo lateral-esquerdo Hussein Sulimani. Em seguida, a equipe comandada pelo francês Roger Lemerre teve mais uma boa oportunidade. Adel Chedli cobrou escanteio e o zagueiro Karim Haggui, sem marcação, cabeceou para baixo, quase marcando o primeiro gol do jogo. Os tunisianos, que atuaram sem o brasileiro naturalizado Francileudo dos Santos por causa de uma lesão na tíbia, abriram o marcador aos 23. Após cobrança de falta, a zaga árabe afastou mal e o atacante Ziad Jaziri, de voleio, mandou a bola no ângulo direito de Mabrouk Zaid. Em desvantagem, a Arábia Saudita só conseguiu assustar os adversários aos 36. Redha Tukar cobrou falta colocado, mas o goleiro Ali Boumnijel, jogador mais velho da Copa (40 anos), fez boa defesa. O time dirigido pelo brasileiro Marcos Paquetá teve nova chance logo no início do segundo tempo. Na falha da zaga da Tunísia, o meia Mohamed Noor invadiu a área e ficou cara a cara com o Boumnijel, mas errou ao concluir. Mas os árabes empataram momentos depois. Noor recebeu um excelente lançamento na ala direita e cruzou na área para Yasser Al-Kahtani completar. Os árabes conseguiram virar aos 40. Num contra-ataque veloz, a bola foi enviada para o atacante Sami Al-Jaber, que bateu no canto esquerdo de Boumnijel. O maior artilheiro da história da seleção (44 gols em 161 jogos oficiais), Al-Jaber se tornou o primeiro jogador asiático a marcar em três Mundiais diferentes. Mas a Tunísia não se entregou e empatou nos acréscimos, com um gol de cabeça do zagueiro Radhi Jaidi. Na segunda rodada do Grupo H, a Arábia Saudita enfrentará a Ucrânia, na próxima segunda-feira, em Hamburgo. No mesmo dia, a Tunísia pegará os espanhóis, em Stuttgart. Ficha técnica: Tunísia 2 x 2 Arábia Saudita Tunísia: Ali Boumnijel; Hatem Trabelsi, Radhi Jaidi, Karim Haggui, David Jemmali; Hamed Namouchi, Joahar Mnari, Adel Chedli (Kaies Ghodhbane), Riadh Bouazizi (Mehdi Nafti); Ziad Jaziri e Yassine Chikhaoui (Karim Essediri). Técnico: Roger Lemerre. Arábia Saudita: Mabrouk Zaid; Ahmed Al-Dokhi, Redha Tukar, Hamad Al Montashari e Hussein Sulaimani; Omar Al-Ghamdi, Mohamed Noor (Mohammed Ameen), Khaled Aziz e Nawaf Al-Temyat (Malek Al-Hawsawi); Saud Khariri e Yasser Al-Kahtani (Sami Al-Jaber). Técnico: Marcos Paquetá. Gols: Ziad Jaziri, aos 23 minutos do primeiro tempo; Al-Kahtani, aos 11, Al-Jaber, aos 40, Radhi Jaidi, aos 47 minutos do segundo tempo Árbitro: Mark Shield (Austrália). Cartões amarelos: Bouazizi, Chedli, Haggui e Chikhaoui. Local: Allianz Arena, Munique.