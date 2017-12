Arábia Saudita convoca dois veteranos de Mundiais Dois jogadores da Arábia Saudita devem entrar para a história das Copas do Mundo no torneio deste ano. São o goleiro Mohammad al-Deayea e o atacante Sami al-Jaber, que disputarão pela quarta vez o evento, já que foram convocados nesta segunda-feira pelo técnico brasileiro Marcos Paquetá para o torneio. Ambos estiveram nas participações anteriores dos árabes no evento (1994, 1998 e 2002). Os dois são os jogadores mais experientes da seleção, que é formada por atletas "caseiros", pois o país só teve até agora apenas dois atletas atuando em times do exterior em sua história. A eles se juntam outros dois jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2002, na Coréia e no Japão. A seleção da Arábia Saudita está no Grupo H da Copa da Alemanha e vai enfrentar a Espanha, a Tunísia e a Ucrânia. Abaixo, a lista com os 23 convocados pela Arábia Saudita para a Copa do Mundo: Goleiros: Mohammad al-Deayea (Al-Hilal) Mabrouk Zayed (Al-Ittihad) Mohammad Khouja (Al-Shabab) Defensores: Ahmad al-Doukhi Redha Takar Hamad al-Montashari (Al-Ittihad) Ahmad al-Bahri (Al-Ittifak) Mohammad Masaad Nayef al-Kadhi Hussein Abdul Ghani (Al-Ahli) Abdul Aziz al-Khathran (Al-Hilal) Meio-campistas: Saoud Kariri Mohammad Nour Mohammad Amin (Al-Ittihad) Khaled Aziz Omar al-Ghamdi Nawaf al-Temyat Mohammad al-Shalhoub (Al-Hilal) Atacantes: Sami al-Jaber Yasser al-Qahtani Mohammad al-Anbar (Al-Hilal) Saad al-Harthi (Al-Nasr) Malek Maath (Al-Ahli)