Arábia Saudita demite Paquetá e contrata Hélio dos Anjos A Federação de Futebol da Arábia Saudita anunciou nesta sexta-feira que decidiu demitir Marcos Paquetá do cargo de treinador para substituí-lo por outro brasileiro: Hélio dos Anjos, de 49 anos. Paquetá, de 48, ocupava o posto desde dezembro de 2005. Ele conduziu os sauditas na Copa do Mundo da Alemanha, disputada no ano passado. Apesar de cair com a seleção na primeira fase, Paquetá tinha recebido a promessa de que teria "tranqüilidade" para continuar com o trabalho, o que não aconteceu. Por sua vez, Hélio dos Anjos é um dos técnicos mais experientes do futebol brasileiro, com passagens por Guarani, Goiás e Vasco da Gama. Seu último clube foi o Náutico. O primeiro desafio do novo treinador será montar uma seleção para a Copa da Ásia de Nações, que acontecerá no próximo mês de julho - as sedes do evento serão Tailândia, Vietnã, Malásia e Indonésia.