Arábia Saudita e Polônia vencem amistosos antes da Copa Com um gol de Al Hawsawi, a cinco minutos do final do jogo, a seleção da Arábia Saudita venceu a seleção de Togo por 1 a 0, num amistoso realizado neste domingo, em Sittard, na Holanda. Os dois times voltam a se enfrentar em Bremen, na Alemanha, na quinta-feira. A partida serviu como preparação para a Copa do Mundo da Alemanha, que começa no próximo dia 9 de junho. A Arábia Saudita, do técnico brasileiro Marcos Paquetá, está no Grupo H, ao lado de Espanha, Ucrânia e Tunísia e estréia dia 14 de junho, contra os tunisianos, em Munique. Estreante em copas, Togo está no Grupo G, ao lado de França, Suíça e Coréia do Sul. A estréia dos togoleses será contra os coreanos, dia 13 de junho, em Frankfurt. Também neste domingo, jogando em casa, a Polônia goleou as Ilhas Feroe por 4 a 0, em Wronki, com gols de Sebastian Mila, Marek Saganowski e Grzegorz Rasiak, duas vezes. A Polônia está no Grupo A da Copa do Mundo, ao lado de Alemanha, Croácia e Equador. A estréia dos poloneses será contra os equatorianos, em Gelsenkirchen, dia 9 de junho.