Arábia Saudita perde em amistoso para a Copa Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo disputado nesta sexta-feira, em Innsbruk, na Áustria, a seleção da Arábia Saudita, treinada pelo brasileiro Marcos Paquetá, foi derrotada pela República Checa por 2 a 0. Os checos começaram melhor e abriram o placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo, com o atacante Milan Baros. A Arábia Saudita melhorou, mas não conseguiu empatar. A República Checa chegou ao segundo gol aos 47 minutos do segundo tempo, com o lateral-esquerdo Marek Jankulovski. A Arábia Saudita vai disputar mais dois amistosos antes da estréia na Copa. O primeiro será no dia 31 de maio, contra a Turquia. O outro será no dia 4 de junho, contra a seleção da Argentina. Ambas as partidas serão disputadas na Alemanha. A República Checa vai disputar dois amistosos em casa: no dia 30 de maio, contra a Costa Rica, e no dia 3 de junho, contra Trinidad e Tobago. A estréia da Arábia será no dia 14 de junho, contra a Tunísia. Já a República Checa vai enfrentar os Estados Unidos em sua primeira partida pelo Mundial, no dia 12.