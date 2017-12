Arábia Saudita sela acordo com Fifa para receber prêmio A Fifa e a Federação Saudita de Futebol chegaram a um acordo nesta segunda-feira para que os atletas sauditas possam aceitar um eventual prêmio de "jogador da partida", segundo fontes da Fifa. A delegação da Arábia Saudita havia decidido não aceitar o prêmio - uma caneca de cerveja de aço inoxidável - por razões religiosas, já que o patrocinador é uma famosa marca de cerveja norte-americana. E, na Arábia Saudita, o consumo de álcool é proibido. Pelo acordo, válido já para o jogo marcado para esta segunda, contra a Ucrânia, em Hamburgo, se um jogador saudita for eleito o melhor em campo, ele receberá uma caneca sem o nome e logotipo da cervejaria. No primeiro jogo da Arábia Saudita neste Mundial, pelo grupo H, quando empatou por 2 a 2 com a Tunísia, o "jogador da partida" foi o tunisiano Zied Jaziri, que aceitou o prêmio sem inconvenientes.