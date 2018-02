Arábia Saudita só empata, mas Paquetá gosta Dirigida pelo brasileiro Marcos Paquetá, a Arábia Saudita não passou de um empate por 1 a 1 contra a Síria, nesta terça-feira, em Jeddah, em amistoso que serve de preparação para a Copa do Mundo na Alemanha. ?Esses amistosos estão sendo importantes para analisarmos os jogadores que estão sendo chamados e definirmos o grupo que será chamado para a Copa do Mundo?, disse o treinador brasileiro. ?Contra a Síria, não pude contar com seis titulares que estavam machucados. Tivemos desfalques de jogadores importantes em todos os setores. Não jogaram os dois volantes, o goleiro, um atacante, um zagueiro e um meio-campo.? No próximo dia 22, a Arábia Saudita enfrenta o Iêmen, pela Copa da Ásia. Após o jogo, a delegação segue para a Alemanha para amistoso contra Portugal, em 1º de março. A seleção da Arábia Saudita está no grupo H da Copa, ao lado de Espanha, Ucrânia e Tunísia.