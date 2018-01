Araçatuba busca liderança na Série A3 Araçatuba e Paraguaçuense abrem, nesta sexta-feira, a 11ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O jogo, válido pelo grupo 1, será realizado no estádio Ademar de Barros, em Araçatuba, às 20 horas. O Araçatuba, único invicto da competição, espera reencontrar o caminho das vitórias, já que nas últimas duas partidas ficou no empate, diante de Barretos - 0 a 0 - e Jaboticabal - 1 a 1. Os resultados fizeram o time cair para a vice-liderança, com 20 pontos. O Paraguaçuense, por outro lado, segue dando vexame. O time ainda não conseguiu nenhuma vitória, e ocupa a "lanterninha", sem nenhum ponto. A equipe de Paraguaçu Paulista já é considerada a virtual rebaixada à Série B1, pois faltam apenas quatro rodadas. Se vencer todos seus compromissos, chegará aos 12 pontos, só podendo ultrapassar a Internacional de Bebedouro, que soma nove. Confira todos os jogos deste fim de semana: sexta-feira - 20 horas - Araçatuba x Paraguaçuense; sábado - 10 horas - Palmeiras-B x Taubaté (Rede Vida ao vivo); - 15 horas - Independente x Guaratinguetá; - 16 horas - Barretos x Sertãozinho; Internacional x Noroeste; XV de Jaú x Jaboticabal; XV de Piracicaba x ECO e Ferroviária X Rio Claro. Classificação: grupo 1 - 1) Sertãozinho 21 pontos; 2) Araçatuba 20; 3) Noroeste 18; 4) Jaboticabal e Barretos 15; 6) XV de Jaú 12; 7) Internacional 8; 8) Paraguaçuense 0. grupo 2 - 1) Palmeiras B 17; 2) Guaratinguetá 16; 3) Taubaté 15; 4) Rio Claro 14; 5 ) Independente e XV de Piracicaba 12; 7) Osasco 10; 8) Ferroviária 9.