Araçatuba continua sem vencer na A2 Ainda não foi desta vez que o Araçatuba conseguiu vencer dentro do Campeonato Paulista da Série A2. Abrindo a décima rodada, nesta sexta-feira à noite, em Birigui, o lanterna da competição apenas empatou com o Olímpia, por 1 a 1. O Araçatuba continua com apenas três pontos em 10 jogos e parece condenado ao rebaixamento. O Olímpia, agora, soma 14 pontos, em sexto lugar, e até com chances de lutar pelo título. A liderança é dividida por Francana e Rio Preto, com 16 pontos. O Araçatuba abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo com Murilo. Mas o Olímpia empatou na etapa final, aos nove, com Fernando Floreal. Este jogo foi realizado em Birigui porque o Araçatuba perdeu o mando de campo por falta de pagamento de taxas junto à Federação Paulista. A rodada será completada domingo com mais sete jogos.