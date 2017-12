Araçatuba demite técnico após duas rodadas Manoel Barrionuevo, o Nenê, já não é mais o técnico do Araçatuba. O treinador foi demitido na manhã desta segunda feira, pelo presidente do clube, Sidnei Giron. Nenê, de 51 anos, que já passou pelo futebol da Arábia Saudita e do Japão, dirigiu o Araçatuba nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista da Série A: empatou na estréia, diante do Taquaritinga, por 1 a 1, em casa, e uma perdeu por 2 a 0 para o Botafogo, no último domingo, em Ribeirão Preto. Os dois resultados deveriam ser considerados normais dentro da competição. O presidente Sidnei Giron ainda não decidiu quem será o substituto de Nenê, que deverá ser anunciado até o final da semana. No domingo, o Araçatuba faz seu terceiro jogo na Série A-2, em casa, diante do lanterna Rio Preto.