Araçatuba derrota Comercial por 1 a 0 O Comercial deixou escapar a oportunidade de encostar na líder Francana, ao ser derrotado pelo Araçatuba fora de casa, por 1 a 0, nesta sexta-feira à noite, em jogo isolado do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A2. Agora o time continua na segunda colocação com 10 pontos ganhos. Pelo menos até a rodada deste domingo, quando todos os demais jogos da sexta rodada vão ser realizados. Já o Araçatuba subiu da sexta para a quarta colocação, chegando aos oito pontos ganhos. O gol da vitória foi marcado por Alexandre, que chutou forte com a perna esquerda após receber cruzamento da direita, aos 34 minutos do primeiro tempo. Os times voltam a campo quarta-feira, às 20h30. O Comercial enfrenta a líder Francana em Ribeirão Preto e o Araçatuba vai até Birigüi enfrentar o Bandeirante.