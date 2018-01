Araçatuba dispara na liderança da A3 O Araçatuba aproveitou bem a vantagem de atuar em casa e venceu o Sertãozinho, por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, disparando na liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A3, com 18 pontos. O Sertãozinho, vice-líder, soma 15 pontos. No Grupo 2, o Guaratinguetá é líder isolado, com 16 pontos, após golear a Ferroviária, por 5 a 1, em Araraquara. A derrota derrubou o técnico Pardal. A primeira rodada do returno começou à tarde com a vitória do lanterna Osasco sobre o Rio Claro, por 1 a 0. No Parque Antártica, o Palmeiras B conseguiu a maior goleada da competição, ao arrasar o Independente, por 8 a 0. O Noroeste passou pelo lanterna Paraguaçuense, por 2 a 0, enquanto o Barretos vacilou, ao empatar em casa com o XV de Jaú, por 1 a 1. A Internacional, em Bebedouro, fez 2 a 0, no forte Jaboticabal. O Taubaté perdeu a liderança do Grupo 2, ao empatar com o XV, em Piracicaba, por 1 a 1. Classificação: Grupo 1 - 1) Araçatuba 18; 2)Sertãozinho 15 pontos; 3) Jaboticabal 14; 4) Noroeste 12; 5)Barretos 11; 6) XV de Jaú 9; 7) Internacional 8; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Guaratinguetá 16; 2) Taubaté 14; 3) Palmeiras B 13; 4) Independente 12; 4)Rio Claro 11; 6) XV de Piracicaba 9; 7) Osasco 6; 8) Ferroviária 5.