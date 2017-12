Araçatuba e Comercial abrem rodada da A2 Passada a folia de Carnaval, Araçatuba e Comercial abrem nesta sexta-feira, às 20 horas, a sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O confronto, válido pelo Grupo 1, será realizado no Estádio Ademar de Barros. Na incomoda sexta posição, com apenas cinco pontos, o Araçatuba busca a reabilitação e, assim, manter viva a esperança de garantir classificação à segunda fase. No último jogo, em casa, o Araçatuba perdeu para a líder Francana, por 2 a 0. Os comercialinos (10 pontos), no entanto, estão embalados pelos bons resultados e esperam manter a vice-liderança isolada, tentando diminuir a distância da líder Francana (15). Na última rodada, em casa, o Comercial venceu o Rio Preto, por 3 a 2. Três jogos acontecem no sábado: 15 horas - Nacional x Bragantino; 16 horas - Flamengo x São José; 20h45 - Francana x Olímpia. A rodada será completada no domingo, com quatro partidas: 16 horas - Botafogo x Taquaritinga; Rio Preto x Bandeirante; Taubaté x São Bento; Matonense x Internacional.