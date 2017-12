Araçatuba e Comercial jogam pela A2 O confronto entre o lanterna Araçatuba e o Comercial, nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, abre a 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O Comercial, dirigido por José Luís Carbone, tem 11 pontos e é o sexto colocado da Série A2. Já o Araçatuba, único time que ainda não venceu no campeonato (tem apenas 1 ponto), terá a estréia do técnico Carlos Rabello, que substituiu Souzinha, contratado pelo Bandeirante. A Francana, que lidera a A2 com 15 pontos, ao lado de Marília e Rio Preto, teve um princípio de crise na manhã desta quinta-feira. Houve um bate boca entre o presidente do clube, Gílson de Souza, e o goleiro Marcelo Flores. O técnico Vantuil Rodrigues também se indispôs com o dirigente e, por pouco, não houve agressão física. O motivo: crise financeira. Alguns jogadores não receberam o salário de fevereiro, outros o de janeiro. O prêmio por vitórias é de R$ 20,00 e até para viajar é necessário fazer arrecadação de dinheiro na cidade. Devido à confusão, os jogadores não treinaram. No domingo, a Francana receberá o São Bento.