Araçatuba e Fla contratam técnicos Dois clubes que participam do Campeonato Paulista da Série A-2 definiram seus técnicos nesta terça-feira à tarde. O lanterna Araçatuba contratou Carlos Rabello, que substituirá a Souzinha. Este, por sua vez, aceitou proposta do Bandeirante de Birigui. Rabello tem larga experiência por clubes do interior. Ele já trabalhou no Novorizontino, Bragantino e Ferroviária e no próprio Araçatuba. "Será um grande desafio reabilitar o time", comentou o técnico. O Araçatuba só conseguiu um ponto em oito jogos. O Flamengo de Guarulhos também acertou o seu novo técnico. É Ivan Silva que já dirigiu vários clubes da região, além de ter larga experiência no interior mineiro. Ex-ponta direita do Corinthians, Ivan substituirá a Galli Neto que foi para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Flamengo tem 14 pontos na quarta posição. A diretoria aproveitou para dispensar cinco jogadores: Alex, Anderson, Marcinho, Anderson Boi e Vicente. O líder Marília, com 15 pontos, ainda não definiu o substituto de Vanderlei Paiva, dispensado nesta terça-feira cedo. O Atlético de Sorocaba, 12º colocado com nove pontos, continua reforçando seu elenco. Contratou o atacante Paulinho Bonfim, que estava no América de Rio Preto. Por outro lado perdeu o meia Márcio Griggio, ex-São Caetano, que sofreu lesão nos ligamentos do joelho esquerdo e ficará seis meses afastado do futebol.