Araçatuba e Guará lideram Série A3 A terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A3, a terceira divisão estadual, deixou um líder isolado em cada grupo e com 100% de aproveitamento. No Grupo 1, o Guaratinguetá soma nove pontos após a vitória sobre o Rio Claro, por 3 a 0. Também jogando em casa, o Araçatuba, chegou aos nove pontos no Grupo 2 ao vencer o Barretos, por 2 a 1. O Sertãozinho é vice-líder do Grupo 1, com sete pontos, após a goleada sobre o desorganizado Paraguaçuense, por 4 a 1, no campo adversário. A surpresa da rodada foi a vitória do XV de Jaú, por 1 a 0, sobre o Internacional, em Bebedouro. No Grupo 2, o Taubaté é segundo colocado, com sete pontos, mesmo empatando com o Osasco, em 1 a 1, no campo do adversário que nas vésperas perdeu o técnico Ricardo Oliveira. A surpresa ficou por conta do Independente, que venceu a Ferroviária, por 3 a 0, em Araraquara. O time de Limeira foi dirigido interinamente por Everaldo Pierrotti, que substitui Ruddy Machado. Confira os resultados: Osasco 1 x 1 Taubaté, Guaratinguetá 3 x 0 Rio Claro; Paraguaçuense 1 x 4 Sertãozinho, Araçatuba 2 x 1 Barretos, Internacional 0 x 1 XV de Jaú, Jaboticabal 3 x 0 Noroeste, XV de Piracicaba 1 x 1 Palmeiras e Ferroviária 0 x 3 Indepe ndente. Esta é a classificação atual: Grupo 1 - 1) Araçatuba 9 pontos; 2) Sertãozinho 6; 3) Jaboticabal 6; 4) XV de Jaú 4; 5) Barretos 3; 6) Noroeste e Internacional 2; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Guaratinguetá 9 pontos; 2)Taubaté 7; 3) Independente, XV de Piracicaba e Palmeiras-B 4; 6) Ferroviária 3; 7)Rio Claro e Osasco 1.